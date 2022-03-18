Bakan Akar, "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalyalı Türk bayrağını törenle göndere çekti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle düzenlenen törende "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağını törenle göndere çekti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit’in yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bu sırada TCG Kınalıada gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya, Bakan Akar tarafından bayrağa takılarak göndere çekildi. Törene ayrıca Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.