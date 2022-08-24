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Bakan Akar: “Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır” dedi.
Politika 24.08.2022, 22:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya Akşehir’de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Akar, “Terör örgütünün çöküş hâlinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor. Daha dün El Bab’da 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır. Sonların geldiğini biliyorlar” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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