Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarını sürdürüyor. Şehitlik ziyareti sonrasında Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüşen Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Orduevine geçti. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masovic tarafından karşılanan Bakan Akar, onur mangasını selamladı. Şeref Defteri’ni de imzalayan Akar daha sonra Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.