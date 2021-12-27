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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü.
Politika 27.12.2021, 15:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarını sürdürüyor. Şehitlik ziyareti sonrasında Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüşen Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Orduevine geçti. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masovic tarafından karşılanan Bakan Akar, onur mangasını selamladı. Şeref Defteri’ni de imzalayan Akar daha sonra Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.