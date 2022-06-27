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Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”

Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”

Politika 27.06.2022, 16:49
Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”

Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”

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