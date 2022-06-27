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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”
Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”
Politika 27.06.2022, 16:49
Bakan Akar: “Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı durmamız söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde, NATO kurallarına, adetlerine, geleneklerine uygun olsun.”