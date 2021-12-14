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Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İHA’ların yuvasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu" dedi.

Politika 14.12.2021, 16:31
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İHA’ların yuvasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu" dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına geldi. Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni’ne katıldı. Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti. Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" diye konuştu.

Hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik, risk, tehdit ve uluslararası istikrarsızlığın her geçen gün arttığını belirten Akar, "Ülkemiz ve bölgemiz stratejik konumu nedeniyle gelişmelerden yakından etkilenmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye, gereken her türlü tedbiri almaktadır" ifadesini kullandı.

Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için ’ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde, karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor" dedi.

"2015’ten itibaren yurt içi ve dışında 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar, Mehmetçiğin bir taraftan hudut güvenliği ve terörle mücadele diğer taraftan da denizde ve havadaki görevlerini kararlılıkla, başarıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Biz bu faaliyetleri yaparken tüm komşularımızın hakkına, hukukuna, sınırlarına saygılıyız. Diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızdaki dikkatimizi ve hassasiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Sizler uçaklarımızın, komandolarımızın gözü olacaksınız. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

"Milletinin emrinde, görevinin başında"

14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığının önemine de değinen Akar, "Yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile İHA ve SİHA’larımızla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarının başarıyla icra edilmesine büyük katkı sağladınız. Üstün gayret ve başarılarınızdan dolayı Komutanlığın tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye’nin tarihi, değerleri, coğrafyası ve ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, milletimizin sevgisi, güveni, duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Akar, kazanılan başarılarda en önemli paya sahip şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Batman’a gelişinde Vali Hulusi Şahin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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