Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte iki ordu komuta kademesinin takip ettiği “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü"e katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmak üzere Pirekeşkül Tatbikat Alanı’na geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un eşlik ettiği Bakan Akar, tatbikat alanına gelişinde tören mangasını selamladı. Daha sonra seyir yerine geçen bakanlar, kendilerine takdim edilen, üzerinde “Kardeş Yumruğu” yazılı tatbikat için özel hazırlanan şapkaları taktı. Tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren bakanlar, görüşmenin sonunda başarı dileklerini iletti ve tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bölümü başladı.

Başarıyla tamamlandı

Soğuk ve karlı havada gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde ilk olarak topçu bataryaları tarafından belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinin ardından ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı. Topçu atışlarının ardından zırhlı birlik taarruzlarına geçildi. Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, hava kuvvetleri unsurlarının yakın hava desteğinin ardından senaryo gereği belirlenen hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Başarılı olan personele ödül veren Akar ve Hasanov daha sonra video konferans yöntemi ile tatbikata katılan birliklere hitap etti. Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla gerçekleşen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Akar ve Hasanov daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.

Geçtiğimiz 20 Kasım’da başlayan “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin iş birliği ile ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden personellerle birlikte, tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.