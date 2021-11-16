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Bakan Akar: “Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edecektir.”
Bakan Akar: “Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edecektir.”
Politika 16.11.2021, 10:19
Bakan Akar: “Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edecektir.”