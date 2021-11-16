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Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören ’Şuşa Beyannamesi’ bu doğrultuda tarihi bir adımdır."
Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören ’Şuşa Beyannamesi’ bu doğrultuda tarihi bir adımdır."
Politika 16.11.2021, 10:29
Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören ’Şuşa Beyannamesi’ bu doğrultuda tarihi bir adımdır."