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Bakan Akar: "Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2014’ten itibaren yurtiçi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlar çerçevesinde bugüne kadar 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma ve çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir” dedi.

Politika 17.03.2022, 18:38
Bakan Akar: "Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2014’ten itibaren yurtiçi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlar çerçevesinde bugüne kadar 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma ve çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde 18 Mart Şehitler Günü Töreni düzenlendi. Tören, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in salona gelişi sonrasında, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra ise, 10 Kasım 2015 tarihinde Hakkari Yüksekova’da görev yaptığı esnada hain terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Şehit İstihkam Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan’ın babası Mustafa Ertan tören kapsamında bir konuşma yaptı. Şehit babası Ertan konuşmasında, “Oğlum Şehit İstihkam Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan görevli bulunduğu Hakkari Yüksekova’da, büyük Türk milletinin huzurunu bozmak isteyen, hain kalleş bölücü terör örgütünün 10 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu şehit olup Rabbimin iltifatına mahzar olmuştur. Şehitlerimizin yokluğuna hiçbir zaman alışamasak da tüm sevenlerin kalbi onların özlemi ve hasreti ile tutuşsa da oğlum Erdem Ertan’ın ve diğer tüm şehitlerimizin Allah katında ulaştıkları makamlarını düşündükçe içimizi kaplayan huzur ve taşıdığı gurur bizi güçlü tutmaktadır. Milletimiz şehitlerin özverilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün, ölümsüzleşen simgesi olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif”

Şehit yakının konuşması sonrasında kürsüye çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle maalesef aramızda değiller. Biraz önce kendileri ile konuştuk, bütün heyete, tüm şehit aileleri ve yakınlarına selamlarını ve saygılarını ilettiler. Biz de kendilerine acil şifalar diliyoruz. Devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilik şerefine nail olan tüm kardeşlerime ve silah arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizi ailelerine sizlerin şahsında saygılarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli evlatlarını gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Ayrıca sizlerin ve asil milletimizin Berat Gecesi’ni de bu vesile ile kutluyorum. Yarın 107 yıl önce Mehmetçik’in yedi düvel karşısında yazdığı kahramanlık destanının yani Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümüdür. Her ne kadar bir deniz zaferi olarak adlandırılsa da burada 24 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya kadar 8 ayı aşkın süre devam eden kara savaşlarını da unutmamak gerekir. Atatürk’ün emir ve komutasındaki Anafartalar’ı da unutmamak gerekir. Bu zafer Osmanlı coğrafyasının her bir köşesinden gelen kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla, ordu ve milletin omuz omuza mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir” diye konuştu.

"24 Temmuz 2014’ten itibaren yurtiçi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlar çerçevesinde bugüne kadar 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

İcra edilen terör operasyonlarına da değinen Bakan Akar, operasyonların tüm komşu ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleştiğini ve tek hedefin yalnızca teröristler olduğunun altını çizerek, “FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurtiçi ve sınır ötesinde mücadelemizi artan bir şiddet ve tempoda sürdürmekteyiz. Bu kapsamda 24 Temmuz 2014’ten itibaren yurtiçi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlar çerçevesinde bugüne kadar 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadele neticesinde terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma ve çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değildir. Kahraman komandolarımızın çelik yumruğu hainlerin başlarını ezmeye, inlerini yıkmaya devam etmektedir, edecektir” şeklinde konuştu.

“Ukrayna’daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden, özellikle Mariupol’den güvenli bir şekilde tahliyesi için her iki tarafla temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Ukrayna’da kalan vatandaşların tahliyesi konusunda Rusya ve Ukrayna tarafları ile iletişim halinde olduklarını vurgulayan Bakan Akar, “Ukrayna’daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden, özellikle Mariupol’den güvenli bir şekilde tahliyesi için her iki tarafla temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Benzer şekilde bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Montrö’nün ülkemize verdiği yetkilerin uygulanması da dahil üzerimize düşen gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Temennimiz bölgede bir an önce sağduyunun hakim olması ve ateşkesin sağlanmasıdır” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan tüm Türk Silahlı Kuvvetler personelini alkışladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, Türk Savunma Sanayii’nde atılan adımlara da değinerek, Türkiye’nin artık üreten ve ihraç eden ülke konumuna geçtiğini söyledi. Akar, FETÖ ile mücadeleye de değinerek, “FETÖ ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 15 Temmuz’dan itibaren 24 bin 373 kişi ihraç edilmiş olup yeni bilgi, belge ve veriler ışığında gerekli işlemler yapılmaktadır. FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesi art arda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve giderek artan büyük tatbikatlardır” dedi.

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