Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya’da ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Christine Lambrecht ile bir araya geldi. Bakan Lambrecht ile savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı. Bakan Akar ayrıca görüşmede, savunma sanayisindeki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiği ifade ederek, FETÖ terör örgütü ile mücadelede iş birliğine vurgu yaptı.