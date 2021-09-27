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Bakan Akar: "ABD’li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimle
Bakan Akar: "ABD’li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz."
Politika 27.09.2021, 16:32