Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.