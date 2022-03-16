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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Politika 16.03.2022, 22:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi.
Görüşmede, savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.