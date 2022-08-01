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Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."

Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."

Politika 01.08.2022, 11:21
Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."

Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."

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