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Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."
Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."
Politika 01.08.2022, 11:21
Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK’lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."