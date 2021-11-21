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Bakan Abdulhamit Gül’den gençlere: “Aklınızı kiraya vermeyin”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Meclis Simülasyonu etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Gül, “Kimsenin sizin hakkınıza, kimsenin sizin düşüncenize, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale ettirmeye izin vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin” dedi.

Politika 21.11.2021, 14:54
Bakan Abdulhamit Gül’den gençlere: “Aklınızı kiraya vermeyin”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Meclis Simülasyonu etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Gül, “Kimsenin sizin hakkınıza, kimsenin sizin düşüncenize, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale ettirmeye izin vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından başlatılan ve 14 Kasım’dan bu yana devam eden ve 150’den fazla hukuk öğrencisinin vekil olarak görev aldığı Meclis Simülasyonu etkinliğinin kapanış programı yapıldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt’taki üniversite kampüsünde Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde düzenlenen Meclis Simülasyonu etkinliğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılar birer konuşma yaptı.

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İstanbul Üniversitesi İstanbul’umuzun ilk ve en köklü kurumlarımızdan birisidir. Bir koca çınar düşünün ki, çınarın kökleri İstanbul’un Fethi’ne uzanıyor. O çınarın dalları yaprakları Cumhuriyetimize ve ülkemizin geleceği yeni yüzyıla uzanıyor. Böylesi bir çınarın gölgesinde bulunmam bizler için de heyecan verici. Nasıl bütün dünya şehirleri arasında İstanbul çok önemli bir yere sahipse İstanbul Üniversitesi de bu anlamda akademik dünyada çok önemli bir vizyona sahip. Bu üniversitede okuyan öğrencilerin bu güzelliği en içten yaşadığına da inanıyorum” dedi.

Toplantıya katılan öğrencilere seslenen Bakan Gül, “Hukuk mesleğini tercih eden arkadaşlarımızın bunu bilinçli yaptığınızı bizler çok iyi görüyoruz. Bugün bu çalışmalarınızı, simülasyon gayretleriniz de bunun göstergesidir. Benim sizlere bir arkadaşınız olarak şunu söylemek isterim. Hukuk Fakültesini kazandınız. Burada aman vizeler nasıl geçer, finalleri nasıl geçerim. Okul biter mi, uzar mı diye düşünmeyin. Bir defa okula kapağı attınız girdiğiniz bu fakülteden mutlaka bir çıkışı olacaktır. Bugün deseler tekrar döner misin? Tüm her şeyi bırakır o öğrencilik yıllarına dönmek isterim. Hocalarıma daha fazla soru sorarak, bu gibi simülasyonlar, bu gibi kulüp çalışmalarına, etkinliklere daha fazla zaman ayırmak isterdim. Bunun kıymetini zaten sizler biliyorsunuz. Çok anlamlı arkadaşlıklar, dostluklar. Çok güzel bir dönemdesiniz. Bunun da içini dolduruyorsunuz. Sizler her halükarda bir mesleğe sahip olacaksınız. Ama bunu bir meslek icabı olarak değil varlık sebebi olarak adil olmayı prensip haline getirin. Adil olmak bir meslek sahibi olmanın gereği olarak değil inancınızın, ahlakınızın, vicdanınızın, kültürünüzün, medeniyet mirasımızın bir gereği olarak bu misyona sahip olmayı hiç aklımızdan çıkarmayalım” şeklinde konuştu.

Öğrencilere "Farklı insanları tanımaktan, farklı görüşleri dinlemekten asla çekinmeyin" nasihatinde bulunan Bakan Abdulhamit Gül, “Parlamentoya da hakim olan ruh her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Niçin yasama dokunulmazlığı var. Niçin yasama sorumsuzluğu var. Kürsü dokunulmazlığı var. Ne olursa olsun arkadaşlar kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz. Bunun adı demokrasidir. Demokrasi tahammül kültürüdür. Muhalefet baksana neler söylüyor. Neler eleştiriyor. Elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir. Muhalefet de eleştirecek. O zaman öyle olursa sadece bir parti mecliste temsil edilir. İnsan olmanın hayatın güzelliği farklı görüşler farklı düşüncelerle hayatın zenginleşmesi ve ortak iyinin bulunmasıdır. Dolayısıyla eleştiriden çekinmeyin. Eleştirmekten de çekinmeyin. Sizlere cetvelle ’gençler şöyle profillerde olun, sizi böyle bir şablonda görmek istiyoruz’ diyenleri elinizin tersiyle itin. Kimse size cetvelle bir şablon çizemez. Gençler şöyle olacaksınız, böyle giyeceksiniz, böyle düşüneceksiniz diyemez. Bilakis siz alın cetveli siz siyasete ödev verin. Siz bu milletin geleceğini dizayn edin. Siz belirleyin. Buna sizin hakkınız var. Kimsenin sizin hakkınıza, kimsenin sizin düşüncenize, yaşam tarzınıza, inancınıza müdahale ettirmeye izin vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin. İnsan özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymetlidir, değerlidir. Genç olunca Türkiye’ye dair, dünyaya dair her fikri, her eleştirisi kıymetlidir. Sakın ola statükoya teslim olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya köprüyü geçene kadar demeyin. Gerekirse köprüyü geçmeyin zahmete katlanın. Köprüyü geçip de onurunuzu zedelemeyin. Bu simülasyonlar zaten sizde olan özgüveni elbette artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e günün anısına tablo hediye edildi.

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