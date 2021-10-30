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Bahreyn, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi’nin Yemen’deki Husiler ile savaşan Suudi Arabistan’a ilişkin eleştirel açıklamasının ardından Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurdu.

Politika 30.10.2021, 10:30
Bahreyn, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi’nin Yemen’deki Husiler ile savaşan Suudi Arabistan’a ilişkin eleştirel açıklamasının ardından Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurdu.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi’nin Yemen’deki İran destekli Husilerle ilgili Suudi Arabistan’a yönelik eleştirel açıklamalarının ardından başlayan kriz sürüyor. Suudi Arabistan’dan sonra Bahreyn de Lübnan büyükelçisinin ülkesine dönmesini istedi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın Manama Büyükelçisine 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi. Son dönemde Lübnanlı yetkililerin "kabul edilemez", olumsuz tavır ve açıklamaları gerekçe gösterilerek Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur’dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği aktarıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce Ağustos ayında katıldığı, ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir programda, Yemen’deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan’ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirterek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti. Kordahi daha sonra yaptığı açıklamada ise, sözlerinin bakan olarak atanmadan önce yaptığı kişisel görüşleri olduğunu ve mevcut Lübnan hükümetin politikalarına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Arap-Arap savaşlarına karşıyım, Suudi Arabistan’a karşı düşmanlıkla suçlanmayı reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dün konuyla ilgili Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği duyurulmuştu. Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçisinin de geri çağrıldığı, Suudi Arabistan hükümetinin Lübnan’dan tüm ithalatın derhal durdurulması talimatı verdiği aktarılmıştı. "Krallığa ve Arap koalisyonunun bir parçası olan ülkelere yönelik bu açıklamalarda yer alan hakaretlerden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı" belirtilerek, "Bu açıklamalar, Lübnanlı yetkililerin Krallığa ve politikalarına yönelik kınanması gereken ve reddedilen pozisyonların yeni bir bölümünü temsil ediyor" denildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, 7 yıldır Yemen’deki İran destekli Husilerle savaşıyor.

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