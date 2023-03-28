Bahreyn, Irak Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Bahreyn, Irak Maslahatgüzarı Moayad Omar Abdul Rahman’ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, diplomatik normları ihlal ettiği için nota verdi.

Bahreyn ile Irak arasında ilişkilerde tansiyon yükseldi. Bahreyn, Irak Maslahatgüzarı Moayad Omar Abdul Rahman’ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, diplomatik normları ihlal ettiği için nota verdi. Bahreyn basınında yer alan haberlerde, Rahman’a “Krallığın iç işlerine müdahalesi" nedeniyle resmi protesto notası verildiği aktarıldı.

Irak, notanın ardından Rahman’ı geri çağırdı

Notanın ardından Irak Dışişleri Bakanlığı, Rahman’ın Irak’a geri çağırıldığını açıkladı. Irak hükümetinden bir sözcü, "Bu kararın arkasındaki sebep, Irak diplomasisinin mirasını güçlendirmek ve diplomatik normları korumaktır" dedi.