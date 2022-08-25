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Bahçeli:"Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamızın vefatından ziyadesiyle üzüntü duydum"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk’un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Politika 25.08.2022, 12:07
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk’un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
MHP Genel Başkanı Başkanı mesajında şunları dedi:
"Genel Türk Tarihi alanında müstesna eserlere imza atan, akademik çalışmalarını vatan ve millet sevgisiyle perçinleyen Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamızın vefatından ziyadesiyle üzüntü duydum. Merhum Hocamız, tarihimize şuurla ışık tutmuş, pek çok gencimizi yetiştirmiştir.
Ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
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