Bahçeli’nin mitinginde boş yer bulamayan vatandaşlar ağaca tırmandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı. Miting alanında boş yer bulamayan bazı vatandaşlar ise Bahçeli’nin konuşmasını ağaca çıkarak izledi.

2023 seçimleri öncesi Erzurum’da miting düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumlu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Binlerce vatandaşın doldurduğu miting alanında ise bazı vatandaşlar boş yer bulamadı. Miting alanında kendine yer bulamayan vatandaşlar da Bahçeli’yi dinleyebilmek için ağaçlara tırmandı.