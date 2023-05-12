Bahçelievler’de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 4 yılda İstanbul’un başına çöreklenenler İstanbul’a ne kazandırdılar. Bırakın taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Sen önce İstanbul’da görevini yap" dedi.