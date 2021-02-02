Bahçeli’den yeni anayasaya destek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni anayasa mesajı vermişti.

“Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir” diyen Erdoğan “Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni anayasaya yeşil ışık yaktı. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir.

* PKK'yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir.