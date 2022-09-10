Bahçeli’den Tunç Soyer’e sert tepki: “İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığı”

. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi” sözlerine tepki göstererek, “9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül’ün 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda yaptığı konuşmada, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar” ifadelerini kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer’in sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde yaptığı açıklamada döneminde jeopolitik şartların gereği olarak Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen varlığının iç çelişkilerin aşılması durumunda dünya üzerine nasıl bir küresel güç mertebesine ulaşacağına açıklık getirdiğini belirterek, “Bugün de korkulan esasen budur. Büyük Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi bir mevkiye erişmesini sekteye uğratmak maksadıyla alçak tertipler planlanıp tatbik edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, karanlık oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir” dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

“Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün iş birlikçi siyasetçilerin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkasıdır. Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir. 400 çadırlık Türkmen ruhuyla, aynı şekilde dünyaya meydan okuyan milli varlıkla her neviden düşmanca muameleye karşı duracağımız herkesçe çok iyi bilinmelidir.”