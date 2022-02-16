Bahçeli’den Eski Bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Eski Bakan Onur Çetin Kumbaracıbaşı için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Onur Çetin Kumbaracıbaşı için taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk devlet ve siyaset hayatında müstesna izleri bulunan, geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’yla Devlet Bakanlığı görevlerini üstlenen, aynı zamanda saygın bir bilim insanı olan Muhterem Hocam Prof.Dr. Onur Çetin Kumbaracıbaşı’nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Hocama Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."