Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye’ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. Bu kapsamda bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Türkiye’nin kendine özgü şartlarını, özel zorluklarını tek y

Bahçeli: "Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye’ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. Bu kapsamda bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Türkiye’nin kendine özgü şartlarını, özel zorluklarını tek yanlı beklentilerdir."