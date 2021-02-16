Bahçeli: 'Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır'

MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır."

" Terörle mücadele konusunda herkes safını belirlesin"

"Sırtını PKK'ya dayayanlara, milletvekilliği haramdır görüşündeyiz."

"Terör örgütü ile diplomasi ne zamandan beri söz konusudur. HDP PKK'nın ta kendisidir, HDP'nin açıklaması iki yüzlülüktür"

'HDP'nin kapatılması elzemdir'

"Milletin mahkemesi olmayacaksa hemen kendini feshetsin"