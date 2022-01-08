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Bahçeli: “Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

Politika 08.01.2022, 15:30
Bahçeli: “Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

“Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları, sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, ‘Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 16. sertifika töreninde katıldı. MHP Genel Merkezindeki törende konuşan Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ın cezaevinde kalması yönündeki sözlerini işaret ederek Demirtaş’ın terörist olduğunu vurguladı.

“Demirtaş teröristtir”

Zamları ve enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkmayacağını belirten Bahçeli, “Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz. Peki, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk değil mi? Adaletsizlik değil mi? Ahlaksızlık değil mi? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi? Demirtaş teröristtir, gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu soruyor? Niye olacak? Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için. Sokakta barışçıl presto telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye’den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşlüyorsunuz? Dost ve kardeş ülke Kazakistan’daki sokak eylemlerini, kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Cesaretiniz mi kanatlandı? Cüretiniz mi katlandı?” ifadelerini kullandı.

Devlet ve milletin birbirini tamamlayıcısı olduğuna değinen Bahçeli, CHP’nin siyasi mücadelesinin millet dışı aktörlere ve millete muhalif odakların çıkarına göre kurguladığını söyledi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun korkusundan Türk Lirası diyemediğini açıklarken sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bizim ‘milliyetçilik’ diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Neyden hoşlanıyorsa, bize bir zahmet bildirsin de ona göre hareket edelim, buna uygun davranalım. Nasıl olsa kendisi birilerini memnun etmek üzerine yaşıyor ve siyaset yapıyor. Herkesi kendisi gibi sanıyor, yine çuvallıyor, yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi, siyaset ve düşünce namusu açısından bir defa yüz kızartıcıdır. Bu zehirli kafaya göre milliyetçi, liraya değer veren kişi demekmiş. Biz lirayı bilmiyoruz, şayet Türk lirası ise söylemek istediği, milli itibarımız olduğunu devamlı dile getiriyoruz. Kılıçdaroğlu, korkusundan Türk lirası diyemiyor, bilahare karşımıza geçip pervasızca milliyetçilik taslayarak gülünç durumlara düşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, safi rüzgârsın, uyarmadı deme, bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın, kimse sana el uzatmaz, can simidi bile uzatamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın, aksi halde terörist Demirtaş’tan ikazname, HDP’den ihtarname, PKK ve FETÖ’den de ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın.”

“Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz”

Demokrasi düşmanlarının artık demokrat rolü oynadıklarını ifade eden Bahçeli, “Bizim milliyetçiliğimizin can beraberi demokrasidir, insan onurudur, milli bekadır, millet sevdası, millete ve milliyete mensubiyet şuurudur. Maalesef demokrasi düşmanları, karşımıza geçmişler demokrat rolü oynuyorlar. Milletimize kefen biçen alçaklar, haktan, hukuktan, insanlıktan bahsediyorlar. CHP Genel Başkanı, sanki bağ bağışlar gibi, sokağa çıkmayacağız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları, sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Millet iradesine birazcık hürmet ediyorsanız yalanı, riyayı, iftirayı, ihanete teşne olmaktan vazgeçmeyi bileceksiniz, bunu da derhal milletimizin bilgi ve takdirine sunacaksınız. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır” şeklinde konuştu.

“Türkiye olarak Kazakistan’ın her zaman yanındayız”

Kazakistan’daki sokak olaylarına da değinen Bahçeli, Kazakistan’ın yer altı kaynakları yüzünden emperyalizmin iştahının kabardığını vurgulayarak, “Dost ve kardeş ülke Kazakistan’da 2 Ocak 2022 Pazar gününden başlayarak alev alan sokak eylemlerini, ülkenin sinir uçlarına dokunan ve siyasal sistemini zora sokan gösterileri dikkatle takip ediyoruz. Bu ülkeyle dayanışma içinde olduğumuzu, siyasi istikrar ve iç huzurunun bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nın yapmış olduğu açıklamayı çok değerli buluyoruz. Dün yapılan açıklamalardan anayasal düzenin sağlandığı anlaşılmaktadır. Kazakistan’da aklıselimin galip olmasını, sağduyunun hakimiyet kurmasını bölge barışı ve istikrarı açısından, Türk dünyasının geleceği ve tarihi hedefleri bakımından zorunlu bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Türkiye olarak Kazakistan’ın her zaman yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz, aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan, ekonomik ve politik olarak Orta Asya’nın en önemli ülkesi olmasının yanı sıra, özellikle petrol ve gaz endüstrisi aracılığıyla bölgenin GSYİH’sının yüzde 60’ını oluşturması nedeniyle de emperyalizmin iştahını kabartmaktadır” açıklamasında bulundu.

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