MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu savaşın ekonomik, ticari, insani ve diplomatik temelli vahim sonuçlarına direkt maruz kalmaktadır."