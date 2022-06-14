banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı

Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

Politika 14.06.2022, 10:51
Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

Yorumlar (0)
24°
açık