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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”
Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."
Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."
Politika 14.06.2022, 10:51
Bahçeli: "PKK sadece PKK’dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ’den mütevellit değildir. Türkiye’nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."