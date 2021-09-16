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Bahçeli: “ ‘O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak?’ sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuklacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve milli irade
Bahçeli: “ ‘O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak?’ sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuklacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve milli irade kaçkınları suçüstü basılmıştır.”
Politika 16.09.2021, 18:15