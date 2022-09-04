Bahçeli: “Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumundadır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, muhalefetin dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumunda olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi “2023’e doğru: Aday Belli karar net” mitinglerinin ilkini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas’ta gerçekleştirdi. Miting günü olarak Sivas Kongresi’nin 103. yıl dönümünü seçen Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanı’nda kalabalık bir topluluğa hitap etti.

“Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda hesabımız var”

Bahçeli, Türk milleti ile hesabı olanlarla iki cihanda hesapları olduğunu söyleyerek, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortada. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas’ın, Amasya’nın Çorum’un, Tokat’ın, Yozgat’ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas’ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya’nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat’ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorum’un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat’ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacak” dedi.

“Adayımız belli kararımız nettir”

Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyerek, “Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir” dedi.

“Samimiyetleri sahte sevgileri sanal”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, Millet İttifakı’nın samimiyetlerinin sahte sevgilerinin ise sanal olduğunu vurgulayarak, “Demem odur ki, zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır. CHP’nin başındaki zat Türkiye’nin karşına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Hiçbir lafı Türkiye’mizin lehine değildir. Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala’nın gönüllü avukatı olmuştur. Ağzından PKK terör örgütüne tek bir kınama mesajı çıkmamıştır. FETÖ’ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır. Daha vahimi terörle mücadeleye partisiyle birlikte hayır demiştir. Geçtiğimiz yıl TBMM’de görüşülen ve yurt dışına asker gönderilmesini esas alan tezkereye hayır diyen HDP’yle birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu’dur. Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumundadır. Teslim olup süngü düşüren bu zihniyet PKK’ya evet, Türkiye’ye ve Türk milletine hayır diyecek kadar gayri milli bir çizgiye savrulmuştur. Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor. Vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor. Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını iddia ederek yatırım yapılmamasını istiyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Bu Kılıçdaroğlu erdemsizliğin uçurum dibinde dolaşıyor. Ne tuhaf ki, diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Medya üzerinden, kapalı kapılar ardından, dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu’nu mutlaka sorgulamalıdır. ‘Bizim adımıza niye konuşuyorsun’ demek zorundadırlar. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. ‘Konu mankeni değiliz’ çıkışını yapmaları kendi hayırlarınadır” dedi.

“Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar”

Bahçeli, muhalefetin Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemediklerinin altını çizerek, “Battık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Dünya enerji kriziyle boğuşurken, Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken, Türkiye’nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Çok şükür ne ışığımız sönecek, ne de ısımız düşecek. Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. Bugün az yiyen, yarın inşallah çok yiyecek. Bugün az kazanan, yarın inşallah çok kazanacak” diye konuştu.

“Türkiye dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir”

Türkiye’nin dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükseldiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, temkinli ve uzlaştırıcı politikalarla dünyayı imrendiren, aynı şekilde kıskandıran Türkiye’dir. Tahıl Koridoru Antlaşması’yla açlık ve yoksulluk içindeki milyonlara el uzatan Türkiye’dir. Diplomaside gıpta edilecek başarılar yaşanmaktadır. Türkiye aranan, beklenen, özlenen, izlenen, tavrı ve tutumu merak uyandıran ülke mertebesine çıkmıştır. Libya’ya bakınız karışıklık içindedir. Irak’a bakınız kargaşa içindedir. Suriye’ye bakınız karanlık içindedir. Avrupa’ya bakınız kriz içindedir. Ege ve Doğu Akdeniz risk ve tehdit altındadır. Balkanlar gergin, Afrika sıkıntılı, Asya cepheleşmiştir. Türkiye dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir. Sınır ötesi ve sınır içi alanlar terör örgütünden köşe bucak temizlenmektedir. Terör melaneti milli birlik ve dayanışma ruhunun marifetiyle son bulacaktır.”