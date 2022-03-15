Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt ol

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır."