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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt ol
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır."
Politika 15.03.2022, 10:58
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır."