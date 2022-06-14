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Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"
Politika 14.06.2022, 11:18
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"