banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"

Politika 14.06.2022, 11:18
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?"

Yorumlar (0)
22°
açık