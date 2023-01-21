Bahçeli: 'İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçmeyecektir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunan siyasetçi Rasmus Paludan'a tepki gösterdi. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermenin en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalet olduğunu belirtti.

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber iç ve dış menşeli hain provokasyonların eş zamanlı olarak devreye alındığını kaydeden Bahçeli, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır. İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir” ifadelerini kullandı.

"MHP, kutsallarımıza el uzatan, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir"

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermenin, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalet olduğunu vurgulayarak, “MHP, kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir. İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır" açıklamasında bulundu.

“İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir”

Bahçeli, “İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki; aziz milletim sıra sende” dedi.

“Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır”

The Economist dergisinin son sayısında, Türkiye'de yapılacak seçimlere yönelik yayımladığı analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı yetkilerini hem de parlamentoyu kullanarak Türkiye'yi bir felakete sürükler" iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“The Economist dergisinde Türkiye'ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton'un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır. Fikir ve düşünce hürriyetinin sınırlarını ihlal edip inanç ve insanlık onurunu çiğneyen hiçbir şer odağı içimizdeki işbirlikçileri eliyle hayalini kurduğu teslim alınmış, tasfiye edilmiş, bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye'ye ulaşamayacaktır.”