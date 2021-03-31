Bahçeli HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istedi

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

''HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır. Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.

Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır.

Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir.''