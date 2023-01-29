Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığı hukuki ve ahlakidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın adaylığına karşı çıkan muhalefete seslenerek, ?Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığından bu kadar çok mu korkuyorsunuz da karşı çıkıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı hukuki ve ahlakidir? dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde halka hitap etti. 14 Mayıs’ta yapılması gündemde olan genel seçimlerin Türkiye’nin gelecek umutlarını tazeleyeceğini belirten Bahçeli, ?Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı oldu. Mustafa Kemal Paşa, Amasya’nın seçilmesini ’En uygun yer Amasya’dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından biridir’ şeklinde anlatmıştı. Amasya Genelgesi’nde milletin istiklalini yine milleti azim ve kararının kurtaracağı ilan edildi. Şimdi yeni bir yüzyılın sayfası açılacaktır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz? diye konuştu.

Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, Erdoğan?ın adaylığına karşı çıkan muhalefete seslenerek, ?Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığından bu kadar çok mu korkuyorsunuz da karşı çıkıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı hukuki ve ahlakidir? dedi.

"Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Zillet partileriyle ulaşılacak hiçbir gelecek yoktur. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı’nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir? şeklinde konuştu.

İsveç?teki provokatif eylemlere dikkat çeken Bahçeli, "İsveç yönetimi Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verecek vahim bir karara imza atılmıştır. Ne var ki sıra dinimize kitabımıza gelince İsveç ve diğer muasır medeniyetli ülkeler insan hürriyetini yok saymaktadır. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoş görmeyiz. Kur’an’ı yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Zalimlerin zulmü Cumhur’un zaferine gölge edemeyecektir? ifadelerini kullandı.

Meral Akşener?in Diyarbakır konuşmasındaki sözlerini eleştiren Bahçeli, "İP Başkanı Diyarbakır’a gidip sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiş, teröristlerle mütarekeye, efendilerinin emriyle tamam demiştir. İP Genel Başkanı PKK’ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.?