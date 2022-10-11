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Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

Politika 11.10.2022, 11:39 11.10.2022, 12:04
Bahçeli'den önemli açıklamalar!

- Devlet Bahçeli:

-"Kılıçdaroğlu’nun yolu yol değildir. Türkiye’nin başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır"

-"Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı baştan aşağı sahtekarlıktır"

-"Cami de cemevi de bizimdir"

-"Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir"

-"Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir"

#Devlet Bahçeli
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