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Bahçeli'den önemli açıklamalar!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye’nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır.”
Politika 12.04.2022, 11:19 12.04.2022, 11:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye’nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır.”