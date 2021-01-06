Bahçeli'den önemli açıklamalar!

Açıklamalardan satır başlıkları:

- Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir."

- Boğaziçi Üniversitesi'ne meşru ve hukuken geçerli bir Rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye'nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir.

-Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir