Bahçeli'den Meral Akşener'e: 'Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı. Akşener’den “İP’likçi başı” diye bahseden Bahçeli, “Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz, büyüklüğün Allah’a mahsustur.” İfadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeterek, esnafımızın, çiftçimizin talep ve hassasiyetlerini dikkate alarak bugünkü darboğazdan çıkabiliriz. Seferberlik içinde hareket etmeliyiz. İnsan ve toplum sağlığının muhafazası, Covid-19’la mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için kurallara uymalıyız. Dayanışmanın, empatinin, yardımlaşmanın güzelliklerini birlikte göstermeliyiz.

Terörle mücadele kararlılıkla, kahramanlıkla sürdürülmektedir.

Ocak ayında başlayan Eren Operasyonları yüksek bir moralle icra edilmektedir. PKK’nın kış aylarında yuvalandığı alanlar birer birer temizlenmektedir. Yaklaşık 2 haftalık bir zaman aralığında 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Karların erimesi ve baharın gelişiyle birlikte saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler, Türk milletinin gücünü bir kez daha görmüşlerdir.

Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağuz. Bölücü terör örgütünün sonu gelmiştir, PKK can çekişmekte, her yerinden dağılmaktadır.

Bu kanlı ve hain şebeke, çocuklardan bile terörist devşirecek kadar alçaktır. Bunlardan biri olan Hamza Adıyaman, Hakkari’deki okulundan kaçırıldığında 8 yaşındaydı.

Ailesi gözyaşı dökerek yıllardır evlatlarının yolunu gözlemiştir. Şu rezalete bakın ki HDP’li bir milletvekili de PKK’yı arkalamış, Adıyaman’ın ailesini söyleyerek şunları söylemiştir:…