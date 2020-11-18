Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir." dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu için "Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır." ifadelerini kullandı.

"Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır"

MHP lideri, Çakıcı'ya şu sözlerle destek verdi: "Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir."

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 18, 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdidiyle ilgili, "Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından, "Mafya Bozuntusu tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." iletisini paylaştı.

Çakıcı: Seni bakla kazığı ile tanıştırırım

Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından daha önce paylaştığı el yazısı bir not ile 'gafil muhbir', 'onur yoksunu', 'dürzü' ifadelerini kullanmış ve Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında üstü kapalı olarak 'mafya' tabirini kullandığını belirterek "Ulan dürzü, karı mı sattım devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım?" sorularının ardından, “Saydığım kriterlerden bir tane kamuoyuna deşifre et özür dilerim, koyamazsan seni fasulye çubuğu ile tanıştırırım. Bahçeli ile vatan hainlerini bir potaya koyarsan hayatının hatasını yaparsın, ben yaşarken söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar, Sana akıllı ol diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında AK Parti'nin yargıda reform girişimini eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” sorusunu yöneltmişti.