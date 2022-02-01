Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir. (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.” dedi.