Bahçeli'den ilginç çıkış: MHP'nin demokratik sorumluluğu muhalefettir

Cumhur İttifakı'nın kritik ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında MHP'nin her ne kadar ittifak ortağı olsa da esas sorumluluğunun muhalefet olduğunu söyledi.

Demokrasilerde iktidar olmaktan çok muhalefet olmanın önemine vurgu yapan Bahçeli, "Muhalefet etmek, her yapılana kulp takmak, her adımı kundaklamak demek değildir." ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR HER REJİMDE MUHALEFET DEMOKRASİLERDE VAR"

Demokrasilerde muhalefetin iktidardan daha mühim bir mevkii olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "İktidar her rejimde, her sistemde bulunmak durumundadır, muhalefet ise yalnızca demokrasilerde mevcuttur.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür.

Muhalefet etmek, her yapılana kulp takmak, her adımı kundaklamak demek değildir.

Demokrasilerde muhalefet görevi, iktidara karşı meşru ve hukuki vasıtalarla, bir program ve ahlaki sınırlar dahilinde yerine getirilir, buna karşılık ülkeye, millete, milli meselelere muhalefet muhbirliktir, müfritliktir, münafıklık alametidir.

Türkiye’de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından ortaklaşa açıklanan 18 Ekim muhtırasının henüz külleri soğumadan, mahiyeti farklı olsa da, aynı maksada hizmet gayesiyle şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır" diye konuştu.