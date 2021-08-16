Bahçeli'den Afganistan çıkışı: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel, yazılı bir açıklama yaparak Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesine ve bölgede bulunan askerlerimizin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Afganistan'ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Afganistan'ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.

"TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALI"

Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan'daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır."