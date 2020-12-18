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Bahçeli: 'Cumhur ittifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak'
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur ittifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak” dedi.
Politika 18.12.2020, 19:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Bahçeli ittifak bozmak istiyor' iddiasına, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki” dedi.
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