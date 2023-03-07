Bahçeli: "Bu derece hassas noktaya kadar gelinmesinde en büyük sorumlu ve suçlu, bölücü teröre sevimli görünerek kokuşmuş siyasi ağlarını örmeye çalışan, sonunda da Türkiye düşmanlarının eline ve emrine mahkum hale gelen zillet ve hezimet ittifakıdır."