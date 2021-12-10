Bahçeli: “Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Karayılan’dan ayırt etmek neredeyse imkansızdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu Bölgesi’nde şehit olan Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde şehit olan Emre Ceylan için rahmet dileyen Genel Başkan Bahçeli, “Şehitlerimiz vatan ve millet uğrunda gözlerini daldan budaktan esirgeyemeyerek makamların en yücesine ulaştılar. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Geride bıraktıkları muhterem ailelerinin, silah arkadaşlarının, aziz milletimizin ve ezcümle hepimizin başı sağ olsun. Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar. Ancak dökülen kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesapları mahşere bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bütçe görüşmelerinde esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır”

Terörle mücadeleden geri adım atılmayacağını belirten Bahçeli, “Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir. Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır” açıklamasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır”

“TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir” diyen Genel Başkan Bahçeli şunları kaydetti:

“Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP’li vekilin ‘Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz’ açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir. Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.”