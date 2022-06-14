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Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy’de, aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılma
Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy’de, aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır."
Politika 14.06.2022, 11:04
Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy’de, aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır."