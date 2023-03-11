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Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mah
Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir."
Politika 11.03.2023, 14:49
Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir."