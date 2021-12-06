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Bahçeli: “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım, hayırlı olsun"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.
Politika 06.12.2021, 17:50 06.12.2021, 21:07
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’na ilişkin soru üzerine, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.