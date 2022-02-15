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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular."
Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular."
Politika 15.02.2022, 11:16
Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular."